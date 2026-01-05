İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kız öğrencilerin bilgileri ve fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşıldığı bir internet sitesinin ortaya çıkması, kampüs genelinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu platformda, 2001 yılından bu yana üniversitede kayıtlı olduğu öne sürülen kız öğrencilerin “en güzel / en çirkin” gibi başlıklar altında oylamaya açıldığı; fotoğraflarının ve öğrenci numaralarının rızaları olmaksızın yayımlandığı iddia edildi.

Ege'de Son Söz internet sitesinin haberine göre üniversite öğrencileri, kız öğrencilere ait kişisel verilerin izinsiz biçimde kullanılmasının bir şaka ya da eğlence olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Öğrenciler, yaşananların açık bir kişisel veri ihlali olduğunu ve aynı zamanda siber şiddet kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı.

“HANGİ VERİLERE ULAŞILDIĞI BİLİNMİYOR”

Öğrenciler, en büyük endişe kaynaklarının siteyi hazırlayan kişi ya da kişilerin hangi kişisel bilgilere erişim sağladığının bilinmemesi olduğunu dile getirdi. Bu belirsizliğin yalnızca hedef alınan öğrencileri değil, üniversitedeki tüm akademik ve idari topluluğu tedirgin ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA ORTAK TEPKİ VE ÇAĞRI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda öğrenci sosyal medya üzerinden ortak bir çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımlarda, söz konusu siteye girilmemesi, oy kullanılmaması ve tıklama yoluyla içeriğin yayılmasına katkı sağlanmaması istendi. Öğrenciler, ekran görüntüsü paylaşmanın dahi siber şiddeti yeniden ürettiğine dikkat çekti.

“NORMALLEŞTİRİLEMEZ”

Üniversite öğrencileri, yaşanan olayın sıradanlaştırılamayacağını belirterek yetkililere seslendi. Olayın ivedilikle soruşturulması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması ve üniversite yönetimi ile ilgili kurumların kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmesi talep edildi.

SİTE ERİŞİME KAPATILDI, MESAJ YAYINLANDI

Bir süre erişime kapalı olan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve paylaşılan fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Veda ve Helallik. Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti.

Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin.”