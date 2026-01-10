İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Yiğit Efe İren tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması ve buradan paylaşılması ile iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta Sakarya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yiğit Efe İren tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.