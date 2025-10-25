2025-2026 akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı, cumhuriyet tarihinde eğitimi en fazla önemseyen ve eğitime en fazla yatırım yapanın AK Parti hükümetleri olduğunu söyledi. 23 yılda eğitim bütçesini 2.5 milyar liradan, 488 milyar liraya, üniversite sayısını ise 76’dan 208’e çıkardıklarını anlattı. Üniversite sayısı artsa da niteliği artmadı.

BÜTÇE MAAŞLARA GİTTİ

Sayıştay raporları; üniversite bütçelerinin ortalama yüzde 98’inin personel maaşı ve SGK primlerine gittiğini raporladı. Bilimsel çalışmalara parası kalmayan üniversiteler, çareyi Avrupa Birliği (AB) kapısında hibe aramakta buldu. AB’den üniversiteler 67 milyon TL ile 600 milyon TL arasında hibeler aldı. 126 devlet üniversitesinde akademisyen sayısının ortalama dörtte biri ve çoğunda yarısının boş kaldığı raporlandı. Akademisyen yetersizliğinde başkent Ankara’daki üniversiteler, Doğu’dakilerle yarıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 1.326 akademisyen kadrosunun 442’si boş kaldı.

727 MİLYAR ARTIRILDI

Eğitim bütçesi 2024-2025 yılı için 2.1 trilyon lira ayrılmıştı. Bütçe yetmeyince 2025-2026 eğitim bütçesi 727 milyar lira artışla 2 trilyon 826 milyar liraya çıkarıldı. Bunun 1 trilyon 940 milyar lirası MEB’e verilecek, 950 milyarı ise YÖK, KYK ve üniversiteler arasında dağıtılacak.

MARMARA FULL ÇEKTİ

Marmara Üniversitesi, 3 bin 64 toplam akademisyen kontenjanı ile 894 profesör kontenjanını yüzde 100 doldurdu. 6.4 milyar liralık bütçesinin 4.6 milyar lirası maaş ve SGK prim ödemesine gitti.

ANKARA DA DOLMADI

Hacı Bayram Veli Üniversitesi: Ankara’daki üniversitenin 1.638 akademisyen kadrosunun 483’ü boş. 459 profesör kadrosunun 104’ü ve 202 araştırma kadrosunun 104’ü boş kaldı. 2.1 milyar lira bütçenin yüzde 98’i olan 1.7 milyar lira personel maaşına, 201 milyon lira SGK’ya gitti.

Akdeniz Üniversitesi: 3.474 akademisyen kadrosunun 887’si ile 745 profesör kadrosunun 161’i boş kaldı. 5.6 trilyonluk bütçesinin yüzde 98.2’si olan 4 trilyon lira maaşlara, 499 milyon lira SGK primlerine harcandı. AB’den 181 milyon lira hibe alındı. Hayırseverler 5.6 milyar lira bağışta bulundu.

ENFLASYON BÜTÇEYİ ERİTTİ

Balıkesir Üniversitesi: 1.811 akademisyen kadrosunun 553’ü boş kaldı. 2.6 milyar liralık bütçenin 1.9 milyar lirası maaşlara, 243 milyon lirası SGK’ya gitti. Yıl içinde 443 milyon lira enflasyon farkı” gönderildi.

Erzurum Atatürk: 3.600 akademisyen kadrosunun 941’i boş. 6.8 milyar liralık bütçenin yüzde 99.4’ü olan 4.9 milyar lira maaşlara, 572 milyon lira SGK primlerine gitti. 467 milyon lira “enflasyon farkı” yatırıldı.

PROFESÖR MUMLA ARANIYOR

Boğaziçi: 1.326 akademisyen kadrosunun 442’si, 191 profesör kadrosunun 52’si boş.

ODTÜ: 2.879 akademisyen kadrosunun 1.077’si, 489 profesör kadrosunun 122’si boş kaldı.

RTE: 1.250 akademisyen kadrosunun 546’sı, 219 profesör kadrosunun 78’i boş.

Ardahan: 646 akademisyen kadrosunun 277’si, 64 profesör kadrosunun 43’ü boş.

Binali Yıldırım: 1.468 akademisyen kadrosunun 400’ü, 209 profesör kadrosunun 78’i boş.

Harran: 1.890 akademisyen kadrosunun 744’ü, 275 profesör kadrosunun 73’ü boş.