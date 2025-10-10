Akdeniz Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M.T. ve aynı bölümde görev yapan Dr. M.A.’nın kullandığı odaların koridorunda, üniversitenin resmi güvenlik sistemine bağlı olmayan gizli bir kamera tespit edildi.

GİZLİ KAMERA SKANDALI

Bu kamera ile odaların önünde bekleyen hastaların, araştırma görevlilerinin ve ziyaretçilerin izlendiği ve ses kaydı yapıldığı belirlendi.

Ayrıca hastanenin H bloktaki poliklinik koridorunda bulunan ve Prof. Dr. Ü.O.’ya ait odanın yanında yer alan başka bir odanın da yönetim bilgisi dışında “Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası” olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

DİSİPLİN SÜRECİ

Söz konusu usulsüz kamera kurulumu ve yetkisiz oda kullanımı nedeniyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında disiplin soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Dr. M.A. görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A. 28 Nisan 2025’te istifa ederken, Prof. Dr. Ü.O. 14 Temmuz 2025’te emekliye ayrıldı.

YÜZ KIZARTICI FİİL NİTELNEDİRMESİ

Soruşturma sonucunda, gizli kameranın kurulmasının “görevin kötüye kullanılması” ve “özel hayatın ihlali” olarak değerlendirildiği, eylemlerin kamu hizmetiyle bağdaşmayacak ölçüde “yüz kızartıcı ve utanç verici” fiiller kapsamında olduğu belirtildi. Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişine kasten zarar verildiği ifade edildi.

Bu gerekçelerle Prof. Dr. M.T. hakkında “kamu görevinden çıkarma” disiplin cezası verilmesi kararlaştırıldı. Karar, YÖK Başkanlığı’na iletildi.

Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye sunduğu savunmada, iddiaları reddederek usulsüz görüntü veya ses kaydı almadığını öne sürdü.