Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş hayatına uyumlarını güçlendirmeyi hedefleyen uygulamalı eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi.

"Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni model kapsamında, öğrencilerin iş ortamındaki öğrenme kazanımlarını geliştirmeleri amacıyla uygulamalı eğitim süresi en az bir dönem olarak belirlendi.

EĞİTİM MODELLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklikle "işletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), program tasarımı yapma ve uzun dönemli uygulamalı eğitimlerin usul ve esaslarını belirleme konusunda yetkili kılındı.

Bu doğrultuda, ön lisans programlarında "3 dönem teorik-1 dönem staj" veya "2 dönem teorik-2 dönem staj" modelleri; lisans programlarında ise "7 dönem teorik-1 dönem staj" veya "6 dönem teorik-2 dönem staj" yapıları hayata geçirilecek.

Yeni düzenleme ile sektör ihtiyaçları ve TYYÇ öğrenme kazanımları arasında uyum zorunlu hale getirilerek yükseköğretim kurumları arasında standartlaşma sağlanacak.

İşletmede bulunan öğrenciler, Yükseköğretim Kanunu’nun disiplin hükümlerine ve ilgili işletmenin çalışma kurallarına tabi olacak. Ayrıca, iş yeri sözleşmelerinde öğrencinin görev tanımı, öğrenme kazanımları, değerlendirme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yer alması zorunluluğu getirilerek kalite kriterleri tanımlandı.

7 PİLOT İL SEÇİLDİ

Sistemin bütüncül yönetimi için YÖK ve üniversiteler düzeyinde koordineli komisyonlar oluşturulurken, modelin ilk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağı açıklandı. Uygulamanın kısa süre içinde tüm Türkiye'deki üniversitelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.