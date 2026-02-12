Sakarya’da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işleyişini anlatmak ve idare ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları yerinde incelemek amacıyla geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, denetçiler ve il protokolünün yer aldığı toplantıda vatandaşların şikâyet ve talepleri dinlendi.

ŞOK İDDİA

Soru-cevap bölümünde konuşan 22 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisi, AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Öğrenci, annesinin belediye başkanıyla özel bir ilişki yaşadığını öne sürdüğünü ve konuyu yargıya taşıdığını söyledi.

Şikâyet sürecinin ardından baskı gördüğünü iddia eden öğrenci, belediye başkanı tarafından tehdit edildiğini de ileri sürdü.

50 MİLYON TL’LİK DAVA

İddiaların hedefindeki Mutlu Işıksu ise hukuki süreç başlattı.

İddiaları “asılsız” ve “itibar suikastı” olarak nitelendiren Işıksu, hukuk öğrencisi hakkında 50 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.