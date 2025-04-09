Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. M.A., iddiaya göre akademik personel adayı alımı mülakatında katılımcılara "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Allah AKP'lilerin belasını versin" sözlerini yöneltti.
'BAŞÖRTÜLÜ GELSİN BAKIN NELER NELER YAPACAĞIM'
Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre M.A.'nın aday raporlarını inceleyip "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Fakülte Dekanı bu sözlere tepki gösterirken M.A.'nın “AK Parti’nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AKP'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dediği iddia edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Skandal ifadelerin ardından yönetim M.A. hakkında tutanak tuttu. Bununla birlikte Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Hemen ardından akademisyen ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.