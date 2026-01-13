Toplantıda konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Vekili Mustafa Paşahan, Türk hazır giyim sektörünün dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Sektörün sürdürülebilirliği açısından eğitimin kritik önemde olduğunu belirten Paşahan, bu alanda somut ve etkili adımlar attıklarını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümlerine yönelik destek programlarına değinen Paşahan, bu bölümü tercih eden öğrencilere asgari ücret seviyesinde burs verilmeye başlanmasının tercih oranlarını ciddi biçimde artırdığını söyledi.

Mustafa Paşahan, burs uygulaması öncesinde yüzde 30 seviyelerinde olan bölüm tercih oranının, desteklerin ardından yüzde 90’lara yükseldiğini kaydetti.