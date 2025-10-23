Olay, saat 11.30 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi binasında meydana geldi.
Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi olan Meliha Keskin, fakülte girişinde eski eşi Ferhat K. ile karşılaştı.
İddiaya göre, Ferhat K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Keskin’e ateş etti.
Ağır yaralanan Keskin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ferhat K., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOMOBİLİYE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin’i (39) pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.’nin, otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ferhat K.’nin, eski eşini vurduktan sonra 50 ACL 488 plakalı otomobiline binerek kaçtığı görüldü.