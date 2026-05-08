CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi’nde yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile yabancı öğrenci alımlarına ilişkin ciddi usulsüzlük iddiaları bulunduğunu açıkladı. Öztürkmen, eski rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde gerçekleştirilen projelerin kamu zararına yol açtığını öne sürdü.

Öztürkmen’in açıklamasına göre, üniversite bünyesinde kurulan GES projesinin toplam maliyetinin faiz yükleriyle birlikte yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Söz konusu maliyet içerisinde bir bankadan kullanılan 470 milyon TL’lik kredinin ödenmeyen faizlerinin de bulunduğu belirtildi.

İHALE DENETİMİNİN DIŞINA ÇIKARILDI İDDİASI

Öztürkmen, projenin doğrudan üniversite yerine üniversiteye bağlı Teknopark üzerinden yürütüldüğünü ifade ederek, bu yöntemle kamu ihale denetiminden kaçınıldığını savundu. CHP’li vekil, sürecin belirli bir firmaya avantaj sağlamak amacıyla organize edilmiş olabileceği şüphesinin bulunduğunu dile getirdi.

Ayrıca döner sermaye kaynaklarının da yönetmeliğe aykırı biçimde projeye aktarıldığı iddia edildi. Öztürkmen, üniversite yönetiminin kamu kaynaklarını şeffaf olmayan yöntemlerle kullandığını ileri sürdü.

“PARA KARŞILIĞI KAYIT” SUÇLAMASI

Gaziantep Üniversitesi’ndeki iddiaların yalnızca ihalelerle sınırlı olmadığını belirten Öztürkmen, yabancı öğrenci alımlarında da usulsüzlük yapıldığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

İddialara göre, yabancı öğrenci kabul sistemi tarafından reddedilen bazı öğrencilerin, üst yönetim kararlarıyla üniversiteye kayıt yaptırdığı öne sürüldü. Açıklamada, özellikle tıp ve diş hekimliği fakültelerine kayıt için 20 ila 25 bin dolar, diğer bölümler için ise 10 ila 15 bin dolar talep edildiği iddia edildi.

Öztürkmen, gerekli akademik koşulları taşımayan öğrencilerin para karşılığında üniversiteye kabul edildiği yönündeki iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti.

“YÖK İNCELEME BAŞLATTI” İDDİASI

CHP’li vekil, aldıkları bilgilere göre Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu’nun konuya ilişkin inceleme başlattığını söyledi. Açıklamada, dönemin rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yanı sıra bazı üniversite yöneticileri, dekanlar ve projede imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinin ifadelerine başvurulmasının beklendiği kaydedildi. Öztürkmen, üniversite kaynaklarının usulsüz kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, “Üniversiteyi çiftliğe çevirenler hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

“DOSYANIN ÖRTBAS EDİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR”

Açıklamada, akademik çevrelerde eski rektör Arif Özaydın’ın görev süresi dolmasına rağmen uzun süre yerine yeni atama yapılmamasının da tartışma yarattığı belirtildi. Bu durumun, “Eski rektör korunuyor mu?” sorularını gündeme getirdiğini ifade eden Öztürkmen, dosyanın üzerinin örtülmesinden kaygı duyduklarını söyledi.