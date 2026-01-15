İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki skandalda yeni detaylar ortaya çıktı.

Kız öğrencilere ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının yer aldığı siteyi kurarak “en güzel, en çirkin” gibi başlıklarla oylamaya açan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden, üniversite mezunu Y.E.İ. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirildiği, sızıntının 2024 sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre Soruşturma kapsamında tutuklanan Y.E.İ.'nin ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Y.E.İ. ifadesinde "2020 yılında Ekonomi Üniversitesi'ne mühendislik bölümüne kayıt oldum. 2024 yılında mezun oldum. Urla'da bir firmada bir süre çalıştım. Daha sonra Antalya'ya gittim ve psikolojik problemlerim başladı. 2024-2025 yılları arasında psikolojik problemlerinden dolayı yatarak tedavi oldum. Siteye merak ile arkadaş bulmak için girdim. Whatsapp'ta site linkini ben paylaşmadım. İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'ısrarlı takip' suçundan yargılandığım bir dosya var. 'Tanıklık yapan olur mu?' diye siteye girip baktım. Çok ilaç içtiğim için bazı detayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.