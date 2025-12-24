Konya Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören A.K., aynı okulda görevli öğretim görevlisi E.G.’nin kendisine yönelik taciz ve tehditlerde bulunduğunu öne sürerek resmi şikayette bulundu.

Öğrencinin ifadelerine göre E.G., özel hayatına müdahale eden sorular sorarak ve çeşitli tehditlerde bulunarak psikolojik baskı uyguladı.

“SANA ÇOK ŞEY YAPABİLİRİM”

Öğrenci A.K., verdiği ifadede, E.G.’nin kendisine sık sık “canım, gülüm” gibi ifadelerle hitap ettiğini, özel hayatına dair sorular yönelttiğini ve ders sırasında gözlerini sürekli üzerinde tuttuğunu belirtti.

18 Kasım 2025’te yaşanan bir olayda ise QR sistemi bahanesiyle E.G.’nin odasına çağrıldığını ve burada cinsel taciz ile tehdit içerikli sözlerle karşılaştığını anlattı.

Öğrenci, E.G.’nin kendisine “Sen bana bir şey yapamazsın ama ben sana çok şey yapabilirim, eğitim hayatını bitirmek gibi, aileni de arayabilirim” dediğini ifade etti.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

A.K., yaşananları okul müdürü M.T. ve öğretmen M.Ö.’ye bildirdiğini fakat yeterli destek görmediğini, aksine psikolojik baskı ve reddedilmeyle karşılaştığını dile getirdi.

Olayın ardından Beyşehir Polis Merkezi’ne giderek E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. A.K., okul yönetimine başvurduktan sonra çözüm bulamayınca hukuki yola başvuracağını belirtti.

Tacize uğradığını iddia eden A.K., hem üniversite yönetimine hem de CİMER’e şikayette bulunurken, savcılığı da suç duyurusunda bulundu.