Harvard Üniversitesi, Amerikalı orta gelir düzeyindeki ailelerin çocukları için önemli bir karara imza attı. Üniversitenin daha ulaşılabilir olması amacıyla alındığı açıklanan karara göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden itibaren, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

100 BİN DOLARIN ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI KARŞILANACAK

Ayrıca, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrenciler için öğrenim ücretinin yanı sıra konaklama, ulaşım, yemek giderleri ve sağlık sigortası gibi ek masraflar da üniversite tarafından karşılanacak.

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, yaptığı açıklamada, bu adımın okulun maddi açıdan daha fazla öğrenciye hitap etmesini sağlayacağını ve tüm öğrencilerin bakış açısını genişleterek entelektüel gelişimlerini destekleyeceğini vurguladı.

Okul yönetimi, bu kararın ABD’li ailelerin yaklaşık yüzde 86’sının Harvard’ın sağladığı finansal desteklerden yararlanmasını sağlayacağını belirtti