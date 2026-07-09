Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz'da düzenlenen Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın önünün bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Üniversite, söz konusu ayetin yer aldığı pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını bildirdi.

Açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi esnasında öğrenciler arasında yaşanan durumun, pankartın içeriğinde yer alan Kur'an-ı Kerim ayetine yönelik olmadığı, kişiye yönelik olduğu yönündedir" denildi.

Üniversitenin açıklamasında, "Bazı sosyal medya mecralarında iftira edildiği şekilde, üniversitemizin İslam dini karşıtı bir duruşu veya tutumu asla mevzubahis olmayıp, yerleşkemizdeki ana binaların giriş kapılarında, kurulduğumuz günden beri, Kufi harflerle Allah ve Muhammed yazmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, benzer olayların tekrar yaşanmaması için mezuniyet törenlerine ilişkin protokol ve kuralların da gözden geçirileceği ifade edildi.