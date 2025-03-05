ABD'de yaşayan Asya kökenli 19 yaşındaki Stanley Zhong, liseyi bitirdikten sonra 16 üniversiteye başvurmuş fakat reddedilmişti. Notlarının ortalamanın üstüne olmasına rağmen yapılan ırkçılıktan alınmadığını iddia eden Stanley ve ailesi bu üniversitelere dava açacak.

13 YAŞINDAYKEN GOOGLE'DA İŞE BAŞLAMIŞTI

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen Google’da işe alınan ve mükemmel akademik başarıya sahip Stanley, UC Berkeley, UCLA ve Michigan Üniversitesi gibi okullardan kabul alamadı.

Üniversitelerin, Asyalı olduklarından dolayı çocuklarının okullara kabul etmediğini iddia ediyor. Zhong ailesi, özellikle Asyalı Amerikalı öğrencilerin üniversite başvurularında haksızlığa uğradığını savunuyor. 1996’dan beri Kaliforniya’da üniversitelerin ırkı kabul kriteri olarak kullanması yasak olmasına rağmen sistemin bu uygulamayı sürdürdüğünü öne sürüyorlar.

NOTLARI YÜKSEK OLMASINA RAĞMEN ÜNİVERSİTELER KABUL ETMEDİ

Google’ın Stanley'e doktora seviyesi pozisyon teklif etmesine rağmen üniversitelerin onu kabul etmemesi davanın temel dayanaklarından biri. Baba-oğul, diğer Asyalı Amerikalı öğrencilerin de benzer mağduriyetler yaşadığını belirterek eğitim sistemindeki ayrımcılıkla mücadele etmek istediklerini söyledi.

IRKÇILIK İDDİALARI

Kaliforniya Üniversitesi ve diğer davalı okullar, ırk ayrımcılığı iddialarını reddediyor ve kabul politikalarının yasalara uygun olduğunu savunuyor. Zhong ailesi ise jüri önünde yargılama ve tazminat talep ediyor.