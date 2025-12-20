Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının istihdama katılım oranının yüzde 77 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılımın da arttığını vurguladı.

Öte yandan istihdamla bağı zayıflayan ya da güncelliğini yitiren programlara yönelik düzenlemelerin sürdüğünü söyleyen Özvar, son 3 yılda 175 programın sistem dışına çıkarıldığını, 443 programın ise kontenjanının düşürüldüğünü kaydetti.

Mezun sayısı yeterli görülen bölümlerde kontenjan düşecek

Öğrenci talebinin azaldığı veya sektör verilerine göre yeterli mezun sayısına ulaşıldığı tespit edilen alanlarda kontenjanların daraltılacağını belirten Özvar, bu uygulamanın bu yıl vakıf üniversitelerini de kapsayacağını ifade etti.

CNN Türk'e konuşan Özvar, “Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık başta olmak üzere, yeterli mezun sayısına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız. Devlet üniversitelerinde uyguladığımız kontenjan azaltma yoluna bu sene vakıf üniversitelerinde de gideceğiz” dedi.

4 yıllık lisans 3 yılda tamamlanabilecek

Yükseköğretimde yeni bir modele geçileceğini açıklayan Özvar, 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanabilmesine olanak sağlayacak sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Toplam ders yükünde (240 AKTS) herhangi bir azalma olmayacağını vurgulayan Özvar, “Bir yıl içinde 3 sömestr mantığıyla, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde programları yeniden düzenliyoruz. Öğrencimiz yine 8 sömestrlik ders yükünü alacak ancak bu süreci 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye’de ilk kez uygulanacak bir model olacak. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun dönem staj ve öğrenci affı gündemde

Eğitimin uygulama boyutunu güçlendirmek için staj sürelerinin yeniden ele alınacağını belirten Özvar, en az bir dönem sürecek uzun süreli staj uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla daha fazla temas kurmasının istihdamı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Öğrenci affına ilişkin tartışmalara da değinen Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek, “Bize konu intikal ettiğinde sistem dışına çıkan öğrenci sayıları üzerindeki değerlendirmelerimizi ve görüşlerimizi Meclisimizle paylaşacağız” dedi.