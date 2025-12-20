2026-2027 akademik yılı devlet üniversitesi bütçeleri kesinleşti. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinin dahi merkezi hükümetten aldığı bütçenin yüzde 87'sini zorunlu giderler için kullanacağı ortaya çıktı. Araştırma üniversitelerinin araştırma bütçeleri kısmen yüksek görünse de bütçeden aldıkları milyarlar içinde çok düşük kaldı.

BOĞAZİÇİ'NE 5.3 MİLYAR

Boğaziçi Üniversitesi'ne ayrılan 5 milyar 367 milyon TL'lik bütçenin 224 milyon lirasıyla araştırma yapılacak. Bütçenin 1.4 milyar lirası ise memur maaşı, 331 milyon TL'si işçi maaşı ve 200 milyon TL'si de sözleşmeli personel maaşlarına gidecek. İşçiler ve sözleşmeli personele bütçeden ödenecek pay, 224 milyon lira olan araştırma bütçesini 307 milyon TL geçerek 531 milyon lira oldu.

YEMEK, YATAK SATACAK

Üniversiteler bütçeden aldıkları milyarları; kadrolu-kadrosuz memur ve işçi maaşları, yolluk, temsil gibi giderler için kullanmak zorunda kalınca yıl sonunu getirmek için öğrencilere yüklenecek. Boğaziçi, bu yıl öğrencilerden 208 milyon TL kazanmayı planlandı. Yemek satışından 52.9 milyon TL, yurtlarda oda ve yatak satışından ise 38.9 milyon TL kazanacak.

Rekortmen ODTÜ'den bilime 432 milyon TL!

2026-2027 bütçesi 8 milyar 530 milyon TL olan ODTÜ, 432 milyon TL'lik araştırma bütçesiyle rekor kırdı. Yurt, barınma, beslenme satışı ve lojman kira geliri 585 milyon TL olacak. Öğrencilere yemek satışından 51 milyon TL kazanacak.

İTÜ yurt geliri: 62.2 milyon TL

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 8.6 milyar TL bütçesinin 99 milyon TL’sini araştırmaya ayırdı.

Tezli, tezsiz yüksek lisans, doktora, öğrenci yemekhanesi, yaz okullarından da 290 milyon

lira kazanmayı hedefledi. Bu paranın 62.2 milyon lirası yurtlarda yatak ücreti.

Eğitime 2.9 trilyon

2026-2027 bütçesinden ilkokuldan üniversiteye kadar eğitime 2 trilyon 905 milyar TL ayrıldı. Bütçenin, 1 trilyon 944 milyar TL'si MEB'e, kalanı da YÖK, ÖSYM ve üniversitelere gidecek. 128 devlet üniversitesine 214 milyar lira verilecek.

Bu parayı 5 yıldızlı oteller kazanmıyor

Hacettepe Üniversitesi, Hazine’den 18.2 milyar lira alacak. Üniversite, öğrencilerden de 152 milyon lirası yurt ve yatak ücreti olmak üzere 398 milyon lira gelir elde etmeyi planladı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE PARAYI BASAN MASTER-DOKTORA DİPLOMASINI ALACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi, 13.3 milyar TL bütçe aldı. Bütçesinin 7.6 milyar lirası işçi, memur maaşlarına gidiyor. Tezli-tezsiz yüksek lisanstan 18 milyon 780 bin TL, doktora yapan öğrencilerden 1.4 milyon TL ve uzaktan eğitimden 9.7 milyon TL gelir elde edilmesi planlandı.