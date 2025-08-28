Sınava giren 2 milyon 560 bin adaydan yalnızca 785 bin 186’sı bir yükseköğretim programına yerleşebildi. Tercih yapan 1 milyon 412 bin adaydan da sadece %55.6’sı üniversiteye girebildi.

Adayların yüzde 42’si ilk üç tercihinden birine yerleşebildi. Her 10 öğrenciden 6’sı ise istediği fakültede okuyamayacak ve istediği mesleğe sahip olamayacak. Bu da “Gönülsüz öğrenci” modeli yarattı. Eğitim-İş “Öğrencilerimiz hayallerine değil, sistemin dayattığı seçeneklere mecbur bırakıldı” açıklaması yaptı.

Bir öğrenci, 468.54 puanla sınavda 324’üncü oldu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tercih eden öğrenci, okula giremediğini duyurdu.