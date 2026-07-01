Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 akademik yılı için yükseköğretimde yeni bir adım attı. Bu kapsamda 7 lisans ve 9 ön lisans programı ilk kez öğrenci kabul edecek. Yeni bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda adayların tercihine sunulacak.
Yeni lisans programları arasında yapay zekayı sosyal bilimlerle bir araya getiren bölümler dikkat çekiyor. Böylece yapay zeka eğitiminin yalnızca teknik alanlarla sınırlı kalmayıp farklı disiplinlere de entegre edilmesi hedefleniyor. Programların, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.
İşte yeni dönemde açılması beklenen lisans ve ön lisans bölümleri...
LİSANS PROGRAMLARI
Tarih ve Yapay Zeka
Felsefe ve Yapay Zeka
İşletme ve Yapay Zeka
Finansal Teknoloji
Biyoteknoloji ve Genetik
Paramedik
Balıkçılık Teknolojisi
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
Dijital Oyun Teknolojileri
Mobil Güvenlik Teknolojileri
İlaç Üretim Teknolojisi
Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
Laboratuvar Hayvanları
Balıkçılık Teknolojisi