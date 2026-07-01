Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 akademik yılı için yükseköğretimde yeni bir adım attı. Bu kapsamda 7 lisans ve 9 ön lisans programı ilk kez öğrenci kabul edecek. Yeni bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda adayların tercihine sunulacak.

Yeni lisans programları arasında yapay zekayı sosyal bilimlerle bir araya getiren bölümler dikkat çekiyor. Böylece yapay zeka eğitiminin yalnızca teknik alanlarla sınırlı kalmayıp farklı disiplinlere de entegre edilmesi hedefleniyor. Programların, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

İşte yeni dönemde açılması beklenen lisans ve ön lisans bölümleri...

LİSANS PROGRAMLARI

Tarih ve Yapay Zeka

Felsefe ve Yapay Zeka

İşletme ve Yapay Zeka

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi