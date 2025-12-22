Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini (FSMVÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini (MSGSÜ) ziyaret etti.

FSMVÜ’yü ziyaretinde, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek’ten üniversitede yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Özvar, senato toplantısına katılarak akademisyenlerle bir araya geldi.

ÜÇÜNCÜ BİR SÖMESTİR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin 2030 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Üniversiteden 3 yılda mezuniyet imkanı, hem mali açıdan ciddi bir tasarruf sağlayacak hem de öğrenciler daha kısa sürede hayata atılabilecek. Herhangi bir kredi kaybına uğramadan, programların yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarında herhangi bir tasarrufa gitmeden, öğrencilerimizin aynı kredi ve ders saatleri anlayışı içerisinde, daha kısa zamanda mezun olmasına imkân verecek, üçüncü bir sömestir üzerinde çalışıyoruz."