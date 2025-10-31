Devlet üniversitelerindeki ihale yolsuzluğu, adam kayırmacılık başta olmak üzere 2547 sayılı YÖK Kanununa aykırı iş ve işlemleri Sayıştay, denetçileri tek tek ortaya çıkarıyor.

Sayıştay’ın denetim raporları yayınlandıkça; hısım-akraba atamalarından tutun da şimdi de dolu koltuklara ikinci kişilerin üst üste müdür atandığı hatta Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) denetçilerinin tüm masraflarının denetleyen üniversitelerce karşılandığı ortaya çıktı.

15.2 milyon lira bütçeli YÖKAK, 208 üniversite denetimine yıllık 153 bin lira bütçe ayırmış

OTEL PARALARI ÖDENDİ

Skandal; Sinop Üniversitesi’ndeki, Sayıştay denetiminde ortaya çıktı. Uzmanlık alanı bulanık mantık, sanal gerçeklik ve yapay zeka olan Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in rektör olduğu Sinop Üniversitesi’nde YÖKAK denetim yaptı. Yükseköğretimde kaliteyi artırma amaçlı kurulan YÖKAK’ın yaptığı denetimde; denetmenlerin yol, yeme içme ve otel masraflarını, denetledikleri Sinop Üniversitesi’nin karşıladığı raporlandı.

DENETİME GÖLGE DÜŞTÜ

Sayıştay, “Kamu mali kaynakları bütçe ilkeleri ve YÖK Kanununa aykırı, üniversite YÖKAK üyelerinin hiçbir masrafını, üniversite bütçesinden karşılayamaz.” diye rapor yazdı.

Üniversite denetlemeye giden denetçilerin, üniversite bütçesinden yedirilip, içirilip ağırlanıp, yol paralarının ödenmesinin 2547 sayılı YÖK Kanunu’na aykırı olduğu vurgulandı. Sayıştay’ın, raporu, YÖKAK denetmenlerinin üniversitelere ‘çok kaliteli yükseköğretim’ tespiti içerikli raporlarını da tartışmaya açtı.

15.2 MİLYON LİRALIK BÜTÇEDEN DENETİME 153 BİN LİRA AYIRMIŞ

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak. Kurulun, Üniversitelerin kalitesini arttırma amaçlı denetim yapıp, konferanslar düzenliyor. YÖKAK, 129’u devlet toplam 208 üniversite ve 81 ilde denetim yapıyor. Her üniversite denetimi için en az 2 denetmen gönderiyor.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak

MÜFETTİŞE VERİLEN 366 LİRA OTOBÜS BİLETİNE YETMİYOR

Yıllık bütçesi 15,2 milyon TL olan YÖKAK, bu bütçeden sadece 153 bin TL’yi tüm üniversitelerin denetimi için ayırıyor. Denetlenecek her üniversiteye de en az 2 denetmen gönderiyor. Üniversite başına yıllık 732 TL ve denetmen başına 366 TL ücret ödüyor. Bir üniversite denetimi için denetmen başına ödenen 366 TL’yle, denetmenin tüm yol, yeme içme ve otel giderlerini karşılaması bekleniyor.

Bir koltukta iki müdür

Sinop Üniversitesi’nde denetmenlerin ağırlanması dışında kadrosu dolu olan genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve şube müdürlüğü koltuklarına ikinci kez başka kişilerin de görevlendirildiği ve çift maaş ödendiği de ortaya çıktı.

Müdür çok profesör yok

Hazine’den yılda 1.3 trilyon lira bütçe alan Sinop Üniversitesi’nde; müdür koltuklarının çift kişi atamalarıyla dolduruldu. Müdür koltukları doldurulan üniversitede; toplam 840 olan akademisyen kadrosunun 222’si ve 75 profesör kadrosunun ise 35’i boş.

Ankara’dan Sinop’a gidecek yol paraları yok

YÖKAK; YÖK, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’ın seçtiği 3’er üye ile MEB, MYK,TÜBİTAK, TÜSEB, TOBB’dan birer üye ve bir öğrenci temsilcisi var. 2024-2028 raporunda YÖKAK, 2050’deki yüksek öğretimi planlayıp, üniversitelere uluslararası kimlik kazandırma, iklim krizi gibi küresel sorunları çözmeyi hedefliyor.

Avrupa gezisine canlarının istediği kişileri yollamışlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 1 trilyon 342 milyon lira yıllık ödenek verilen üniversite ayrıca Erasmus gibi projeler için AB’den 11.3 milyon lira hibe almış. Bu paranın da 8.3 milyon lirası kullanılmış. Erasmus’da harcanan milyonlarca lira, ‘Şeffalık ve tarafsızlık’ ilkesine aykırı olarak harcanmış. Yurtdışına gidecek öğrenci ve personeli kafalarına göre seçip, yazılı bir metin ve standart oluşturulmamış.

DENETİM ALLAH’A EMANET!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversitede bin 61 akademisyen kadrosu olmasına rağmen 893’ü ve 210 profesör kadrosunun 203’ü boş. Rektör dahil sadece 7 profesör olan üniversitenin 215 milyon lira bütçesi var. Üniversitenin 215 milyon lira bütçesini doğru yönettiğini kontrol için bir tane bile iç denetçi yok.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 716 milyon lira bütçesi var. Üniversitenin adı, ‘uygulamalı bilimler’ olsa da, uygulamalı verilmesi gereken uzmanlık dersleri, yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılmadığı halde ders yapılmış gibi ücreti ödenmiş.