İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Deniz İbişler, . 24 Ocak gecesi Mecidiyeköy'den M7 metro hattına binerek Alibeyköy'deki evine gitmek üzere yola çıktı ancak Deniz'den bir daha haber alınamadı.

Birgün'den Ada Sude Atak'a konuşan baba Yüksel İbişler, oğlunun bulunması için çağrıda bulundu. Yüksel İbişler polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kamera kayıtları inceleniyor. Bir an önce gelecek bir haberi bekliyoruz" dedi.

Yüksel İbişler şunları kaydetti:

"Biz de arkadaşlarımızla birlikte olanaklar dâhilinde özel işletme kameralarını dolaşmaya çalışıyoruz. Görenlerin, bilenlerin insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum. Son birkaç gündür yorgun ve uykusuzmuş. Bu nedenle oryantasyonunu kaybetmiş bile olabilir. Görenlerin en yakın karakola ya da sağlık merkezine yönlendirmelerini ya da refakat etmelerini rica ediyorum"