Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile gece boyunca alkol aldı. Sabah saatlerinde alkolün etkisiyle uyuyakaldıkları öne sürüldü. Akşam saatlerinde yeniden eve gelen arkadaşları, Şengül’ü hareketsiz halde buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Melisa Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptıktan sonra, genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak K.E. ve A.Ş. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor.