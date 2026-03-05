Olay İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te meydana geldi. Genç mühendis Ayben Ö.T. bir kafede kahve içtikten kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde içilen kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, işletme sahibi ve kahveyi hazırlayan kişiler gözaltına alındı. Savcılık sevk yazısında, olayın kasıt içermediği vurgulandı ve kahveyi hazırlayan Sıla Nur Ö., kafenin kalabalık olması nedeniyle yardım istediği, yardım eden Münire A.'nın ise önceden bilmediği mutfakta, üzerinde etiket bulunmayan bir şişedeki sıvıyı kahve yapımında kullandığı belirtildi.

1,5 MİLYON LİRA ÖDENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayı tamamladı ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Takipsizlik kararında, şüphelilerin suçun uzlaşma kapsamında kalan bir suç olduğunu bilerek müzakere ettiği belirtildi. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö., mağdurlara toplam 1 milyon 500 bin lira ödeyerek uzlaşma sağladı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'SORUMLULUĞU YOK' DENİLDİ

Bilirkişi raporuna göre, şüpheli Münire A., mutfakta bulunan, üzerinde etiket bulunmayan ve içme suyuyla karıştırılmaya uygun sıvının niteliğini önceden bilmiyordu. Bu nedenle, maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanması kusur teşkil etmedi. Raporda, Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında Münire A.’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığı belirtildi. Olayda şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verildi ve dava kapatıldı.