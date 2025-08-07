Olay, 6 Ağustos akşamı saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda yaşandı. Silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, orman yolu kenarında başından tabancayla vurulmuş bir kadın cesedi buldu.

Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu tespit edildi.

SEVGİLİSİNİN ÇELİŞKİ İFADELERİ

Polis, Hanedan’ın sevgilisi Efe F.’yi ve olay sırasında yanında bulunan 4 arkadaşını gözaltına aldı. Efe F.’nin, 112’yi arayarak “Kız arkadaşıma ulaşamayınca telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim, geldiğimde onu ölü buldum” dediği öğrenildi. Ancak polisteki ilk ifadesinde, “Arkadaşlarımızla taksiyle bölgeye geldik. Teslime çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ardından onu 50 metre sırtımda taşıdım ve 112’yi aradım” diyerek çelişkili beyanlarda bulundu. Polis incelemesinde, Efe F.’nin Hanedan’ın cesedini olay yerinden 50 metre taşıdığı doğrulandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Soruşturmada, Teslime Hanedan, Efe F. ve arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.’nin olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Taksi şoförü, grubu o bölgede indirdiğini polise doğruladı. Efe F. ile birlikte 4 arkadaşı da şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Teslime Hanedan’ın ailesinin Mersin’in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Polis, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.