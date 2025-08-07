Aydın Efeler'de üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20), orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

SEVGİLİSİ VE 4 TANIK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemede, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan’ın sevgilisi E.F. gözaltına alındı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

BİR VAHŞET HABERİ DE AKSARAY'DAN

Olay, saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, kadını vurdu.

TABANCA TUTUKLUK EDİNCE BU KEZ BIÇAKLADI

Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrulup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı. İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik’e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar da Çelik'e saldırıp, dövmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Çelik'i linç edilmekten kurtarıp, gözaltına aldı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içinde kalan Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay duyup hastaneye gelen Döne Aşçı'nın yakınları ise o sırada sağlık kontrolünden çıkarılan Cumali Çelik'e tepki gösterdi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.