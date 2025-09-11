Üniversite öğrencileri için barınma ve beslenme giderleri her yıl gündemde yerini alırken, eğitim için zorunlu hale gelen bilgisayar ve tablet fiyatlarındaki artış gençlerin bütçesini zorluyor. Özellikle son dört yılda yaşanan hızlı yükseliş, öğrencileri ikinci el pazarına ve taksit imkanlarına yöneltmeye mecbur bırakıyor.

B İ LG İ SAYAR F İ YATLARI İ K İ YE KATLANDI

Orta segment dizüstü bilgisayarlar 2021 yılında ortalama 7-8 bin TL’den satılırken, 2025 itibarıyla 25-30 bin TL seviyesine çıktı. Sadece bir yıl içinde fiyatların 12-15 bin TL bandından 30 bin TL’ye dayanması, öğrencilerin teknolojiye erişimini zorlaştırdı.

KYK BURSUNUN 10 KATI

Bir öğrencinin aylık KYK bursu 3 bin TL iken, güncel bilgisayar fiyatları bu rakamın yaklaşık 10 katına denk geliyor. Bu durum, gençlerin temel eğitim araçlarını edinmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

TABLET F İ YATLARINDA ÜÇ KAT ARTI Ş

Benzer tablo tabletlerde de görülüyor. 2021’de 2-3 bin TL arasında satılan tabletler, 2025’te 10-12 bin TL’den başlıyor. Böylece dört yıl içinde tablet fiyatları yaklaşık üçe katlanmış oldu. Eğitim için zorunlu kabul edilen bu cihazlar, öğrencilerin bütçelerini ciddi şekilde sarsıyor.

Bilgisayar ve tablet fiyatlarındaki yükseliş, öğrencilerin eğitim yolculuğunu daha da zorlu hale getiriyor. Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların yanı sıra teknolojik araçların maliyetinin de artması, gençleri ya borçlanmaya ya da daha düşük özellikli cihazlara yöneltiyor. Yeni akademik yıl öncesinde bu tablo, üniversitelilerin en büyük endişelerinden biri olarak öne çıkıyor.