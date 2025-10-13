Gençlerin üniversiteyi kazandıktan sonra, geçim sınavı da başlıyor. Devlet yurtlarının yetersizliği, özel yurtlar ile ev kiralarındaki fahiş fiyatlar nedeniyle barınma krizi yaşayan üniversiteliler, yüksek gıda enflasyonu dolayısıyla da zor şartlarda eğitimlerine devam ediyor.

Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yemek dağıtımı yapan araçlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İzmir’de, üniversite öğrencilerine yönelik 6 devlet üniversitesi kampüsü yakınında ücretsiz sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Market fiyatlarının katlandığı, dışarda yemek yemenin ise adeta hayal olduğu bu dönemde öğrenciler, burslar, sosyal yardımlar ile yemek gibi ayni desteklerle öğrenimlerini tamamlamaya çalışıyor.

4 BİN ÖĞRENCİ YİYOR

Kuyruğa girip yemek alan öğrencilerden Nisan Avcı, “Hizmetten ilk kez faydalandım. Güzel, lezzetli ve doyurucuydu. Görünce çok mutlu olduk” dedi. Ceren Güner de yemeklerin gayet güzel ve hijyenik olduğunu anlatarak, “Bir yemekte örneğin makarna alırsak 180 lira gibi bir giderimiz oluyor. Böylelikle bu harcamayı yapmamış oluyoruz” diye konuştu.

Üniversiteli Salih Sencer de “3-4 yıldır burada yemek yiyoruz. Sonraki senelerde de gelecek arkadaşlarımız için umarım devam eder” ifadelerini kullandı. Her gün akşam saatlerinde dağıtılan yemeklerden 4 bin üniversite öğrencisi faydalanıyor.

6 noktada dağıtılıyor

İzmir’de Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde her gün 16.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yemek dağıtılıyor.