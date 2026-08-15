2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerde geçerli olacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti. 15 Ağustos 2026 tarihli kararla fakülte ve programlara göre belirlenen yeni tutarlar açıklandı.

Birinci öğretimde normal öğrenim süresinde eğitimine devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payları devlet tarafından karşılanacak. Ancak ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde uygulanacak yıllık öğrenim ücretleri öğrencilerden tahsil edilecek.

EN YÜKSEK KATKI PAYI TIP FAKÜLTESİNDE

Yeni dönemde en yüksek katkı payı tıp fakültelerinde uygulanacak. Cari hizmet maliyeti 115 bin 435 lira olarak belirlenen tıp fakültelerinde öğrenci katkı payı 4 bin 386 lira olarak tespit edildi. Bu tutarın 111 bin 48 liralık kısmı devlet katkısından oluşacak.

Diş hekimliği fakültelerinde öğrenci katkı payı 3 bin 669 lira, eczacılık fakültelerinde 2 bin 569 lira olarak belirlendi. Veteriner fakültelerinde 2 bin 911 lira, havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinde ise 3 bin 491 liralık katkı payı öngörüldü. Teknik Eğitim Fakültesi için bu tutar 2 bin 984 lira olarak belirlendi.

Mühendislik, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, kimya, metalurji, maden, makina, mimarlık ve tasarım gibi bölümleri kapsayan fakültelerde öğrenci katkı payı 2 bin 876 lira olarak belirlendi. Deniz bilimleri, gemi inşaatı, güzel sanatlar, müzik ve su ürünleri gibi fakültelerde ise bu tutar 2 bin 343 lira olarak belirlendi.

Fen, fen-edebiyat, temel bilimler ve hamidiye yaşam bilimleri fakültelerinde katkı payı 2 bin 111 lira olarak belirlendi. Hukuk, iktisat, işletme, siyasi bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, yönetim bilimleri ve finansal bilimler fakültelerinde ise 2 bin 323 lira talep edilecek.

İlahiyat, eğitim, sağlık bilimleri, hemşirelik, spor bilimleri, ticaret turizm eğitim, turizm, insan ve sosyal bilimler, kültür ve sosyal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, ulaştırma ve lojistik, uygulamalı bilimler, edebiyat, yabancı diller, iletişim bilimleri ve iletişim fakültelerinde katkı payı 2 bin 111 lira olarak belirlendi. Açıköğretim Fakültesi için bu tutar 479 lira olarak belirlendi.

Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında da yeni ücretler belirgin. Devlet Konservatuvarı için 4 bin 373 lira, sivil havacılık yüksekokulu pilotaj ve hava trafik kontrol programı için 3 bin 491 lira, sivil havacılık yüksekokulu için 2 bin 876 lira, mesleki teknoloji, tütün eksperliği ve bilişim teknolojisi yüksekokulları için 1 bin 688 lira talep edilecek.

Bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, sağlık, takı teknolojisi ve tasarımı, moda ve tasarım, turizm ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, kültür varlıklarını koruma ve onarım, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, sağlık bilimleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, uygulamalı teknoloji ve işletmecilik yüksekokullarında katkı payı 1 bin 414 lira olarak belirlendi.

İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde uygulanacak yıllık öğrenim ücretleri de ayrıca belirlendi. Veteriner fakültesi için 15 bin 844 lira, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi pilotaj ve hava trafik kontrol programı için 31 bin 694 lira, teknik eğitim fakültesi için 8 bin 520 lira talep edilecek.

Bilgisayar ve bilişim, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay bilimleri, inşaat, kimya metalurji, maden, makina, mühendislik, mühendislik-mimarlık, mühendislik ve mimarlık, mühendislik, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, mühendislik ve doğa bilimleri, mimarlık, mimarlık ve tasarım, orman, tarım bilimleri ve teknolojileri, tarım ve doğa bilimleri, teknoloji, uçak ve uzay bilimleri, yaşam ve doğa bilimleri, ziraat ve ziraat ve doğa bilimleri fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti 11 bin 348 lira olarak belirlendi.

Hukuk, iktisat, işletme, siyasi bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, işletme ve yönetim bilimleri ve finansal bilimler fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti 8 bin 574 lira olarak belirlendi.

Dil, tarih ve coğrafya, ilahiyat, islami ilimler, eğitim, mesleki eğitim, sağlık bilimleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, spor bilimleri, endüstriyel sanatlar eğitim, ticaret turizm eğitim, turizm, insan ve sosyal bilimler, insan ve toplum bilimleri, insani bilimler ve edebiyat, kültür ve sosyal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, ulaştırma ve lojistik, uygulamalı bilimler, eğitim bilimleri, edebiyat, yabancı diller fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti 7 bin 625 lira olarak belirlendi.

Fen-edebiyat, iletişim bilimleri ve iletişim fakültelerinde yıllık öğrenim ücreti 7 bin 140 lira olarak belirlendi. Bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, sağlık, takı teknolojisi ve tasarımı, moda ve tasarım, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, kültür varlıklarını koruma ve onarım, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, sağlık bilimleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, uygulamalı teknoloji ve işletmecilik, tapu kadastro, hayvansal üretim, yabancı diller ve engelliler entegre yüksekokullarında yıllık öğrenim ücreti 8 bin 574 lira olarak belirlendi.

Engelliler entegre yüksekokulu için yıllık öğrenim ücreti 14 bin 286 lira olarak belirlendi. Tapu kadastro, maliye, milli saraylar ve tarihi yapılar, turizm ve otelcilik meslek yüksekokullarında yıllık öğrenim ücreti 5 bin 712 lira olarak belirlendi.

Sağlık hizmetleri, veterinerlik, turizm, turizm ve otel işletmeciliği, mutfak sanatları, ormancılık, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, uzaktan öğretim, adalet, hayvansal üretim ve yönetim, gıda ve tarım, gıda tarım ve hayvancılık, tarım, tarım bilimleri, tarım ve hayvancılık, tarım ve orman, atçılık, güvenlik, güvenlik hizmetleri, güvenlik ve koruma, siber güvenlik, ulaştırma, yerel yönetimler, deniz teknolojileri, güzel sanatlar, otomotiv, sanat ve tasarım, müzik ve güzel sanatlar, tasarım, bilişim teknolojisi meslek yüksekokullarında ikinci ve uzaktan öğretim ücretleri belirlendi.