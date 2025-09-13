Türkiye’de üniversite mezunları arasında işsizlik artarken, gençlerin iş bulma umudu İşkur’un önerisiyle garsonluk olmaya başladı. Enflasyonda zirvede yer alan eğitim kategorisinin gençleri meslek sahibi yapamaması da bu duruma katkı sağlıyor.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (İşkur) ağustos ayı verileri, üniversite mezunlarının işsizliğindeki olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yılın ağustos ayı itibarıyla İşkur’da iş arayan 2 milyon 301 bin 551 kişi bulunuyor. İş arayanların 266 bin 586’sı ön lisans, 295 bin 178’i lisans, 13 bin 480’i yüksek lisans ve 560’ı doktora mezunu. İşkur’da en fazla işe yerleştirme yapılan bölümlerin ilk sırasında turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik, reyon görevlisi ve garsonluk geliyor.

TURİZM ZİRVEDE

Ön lisans mezunu 34 bin 495, lisans mezunu 29 bin 820, yüksek lisans mezunu 1.116 ve doktora mezunu 45 kişi bir yıldan fazla süredir İşkur üzerinden iş arıyor. İşkur’da iş arayanların en fazla işe yerleştirildiği meslek 2025 Ocak-Ağustos arasında 70 bin 750 kişiyle turizm otelcilik elemanı oldu. Bunu 50 bin 417 ile silahsız özel güvenlik görevlisi takip etti. Ardından 35 bin 504 ile reyon görevlisi, 26 bin 193 ile garson ve 25 bin 589 ile güvenlik görevlisi yer aldı. En çok işe yerleştirmenin yapıldığı diğer meslekler şunlar oldu: 23 bin 894 kişiyle market elemanı, 22 bin 961 kişiyle konfeksiyon işçisi, 15 bin 896 kişiyle kasiyer, 14 bin 722 kişiyle çağrı merkezi temsilcisi.

İŞTE İŞKUR’UN MESLEKLERİ:

İŞKUR’da 2025 yılı Ocak-Ağustos arasında işe yerleştirme yapılan alanlardan bazıları şöyle: Dikiş makineci (10.456), dokuma konfeksiyon makineci (4.658), barista (2.612), meyve sebze ayıklama işçisi (1.776), piliç kesim ve işleme elemanı (1.507), balık temizleme işçisi (1.109), figüran (1.094)