İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da konuya dair açıklamalarda bulundu.

"YÖK YILLARCA ONAYLADI, YATAY GEÇİŞ YASALDIR"

Bugün Kıbrıs'tan Ayşemden Akın'ın haberine göre, üniversitenin sahibi Demokrat Parti milletvekili Serhat Akpınar şunları aktardı:

"GAÜ olarak konuşacak olursam Ekrem Bey Kıbrıs’ta okumuş daha sonra bizden ayrılmıştır. Bizimle ilgili olan kısım ‘o dönem GAÜ tanınmıyordu’ ibaresidir. Bu tamamen yanlıştır. Southesten University Amerika’da akredite, YÖK bu diplomaları yıllarca onayladı, yüzlerce öğrenci var eğitimlerini almış olan. Onlarca farklı üniversitelere geçiş yapmış olan. TC Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’de okuyan öğrencilerin askerlikleri için onay belgesi veriyordu. Eğer tanınmamış olsaydı bu işlemleri yapamaz durumda olmaları gerekiyordu. Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır."