Uluslararası petrol şirketi Shell, dünyada çeşitli ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) isimli doğalgaz kaynaklı sentetik yakıtın satışına Türkiye’de de başlayacaklarını bildirdi.

YÜKSEK PERFORMANS

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, GTL yakıtın dizele göre çok daha temiz ve daha yüksek performans sergilediğini, yakıtın Türkiye’deki satışını ilk etapta ticari araçlarla madencilik ve inşaat sektörlerine toptan olarak yapacaklarını bildirdi. Erdem, doğalgazdan özel bir teknikle laboratuvarda ürettikleri GTL yakıtın, dizel araçlarda herhangi bir ekipman değişikliğine gerek olmadan kullanıldığını söyledi. Erdem, “102 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla çalışıyoruz” dedi.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem