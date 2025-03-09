Hollywood efsanesi Gene Hackman’ın ölümüyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. New Mexico Adli Tıp Ofisi’nin raporuna göre, Hackman’ın eşi Betsy Hackman, kemirgenlerden bulaşan nadir bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, Hackman’ın Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden haberdar olmadığını ve bir hafta boyunca cesediyle birlikte yaşadığını belirtti.

Adli rapora göre, 95 yaşındaki Hackman ağır kalp hastalığı ve Alzheimer’ın etkisiyle hayatını kaybetti. Hackman’ın kalp pilinin son kaydı 17 Şubat’ta alınmış, yetkililer ise eşinin ölüm tarihini yaklaşık olarak 11 Şubat olarak belirledi. Çiftin cesetleri, 26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ayrı odalarda bulundu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, evde herhangi bir travma izine rastlanmadığını ve cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı. Hollywood'un efsane oyuncusu Hackman’ın, eşinin ölümünden habersiz şekilde bir hafta boyunca aynı evde yaşadığı bilgisi büyük yankı uyandırdı.

OSCAR ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi Betsy Arakawa’nın (65) ölüm nedeni belli oldu. ABD Sanfa Fe’deki evinde ölü bulunan Hackman’ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

KAPIYI ÇALAN OLMAMIŞ!

Arakawa’nın 11 Şubat’ta, Hackman’ın ise 18 Şubat’ta öldüğü belirtildi. Yetkililer, Hackman için “İleri derecede Alzheimer hastasıydı, muhtemelen eşinin öldüğünden haberi yoktu” dedi. Hantavirüs, solunum güçlüğü ve organ yetmezliğine neden oluyor.