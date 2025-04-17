Arakawa'nın yaşamını yitirme nedeni; nadir görülen ve genellikle ölümcül olan hantavirüs pulmoner sendromu olarak belirlendi. Bu virüs genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya tükürüğüyle bulaşıyor. Çiftin 4 milyon dolarlık malikanesi ve mülk çevresindeki dokuz ek binada kemirgen dışkıları, yuvaları ve cansız fareler tespit edildi.

Arakawa'nın hayatını kaybetmeden önceki günlerde internette nefes darlığıyla ilgili araştırmalar yaptığı hatta oksijen tüpü siparişi verdiği ve yerel bir kliniğe randevu talebinde bulunduğu belirlendi.

HACKMAN'IN HALİ DAHA DA KÖTÜYMÜŞ

Eşinin vefatından yaklaşık bir hafta sonra Hackman'ın cansız bedeni de evin başka bir bölümünde bulundu. İleri derecede Alzheimer hastası olan aktörün, eşinin vefatından habersiz olduğu ve kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Polis raporları, evin birçok bölümünün dağınık ve hijyenik olmayan bir durumda olduğunu doğruluyor. Özellikle banyonun kartonlarla dolu olduğu ve bazı alanlarda fare yuvalarının tespit edildiği ifade ediliyor.