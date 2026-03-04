Superman'in dünyaya ilk tanıtıldığı çizgi romanın ender bulunan ve iyi durumdaki nüshası 15 milyon dolar (659 milyon 343 bin Türk Lirası) gibi ciddi bir ücretten alıcı buldu.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması ile birlikte Superman'in ilk kez göründüğü ve dünyaya tanıtıldığı çizgi roman ola Action Comics No.1 rekor fiyattan satıldı. ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan bölgesinde çizgi roman satışı gerçekleştiren Metropolis Collectibles/Comics Connect firmasının aracılık yaptığı anlaşmada alıcı ve satıcıların isimleri gizli tutuldu.

100'DEN AZ KOPYASI KALDI

Action Comics No.1satışına kadar çizgi roman satışlarında rekor Kasım ayında 9,12 milyon dolara satılan Superman No.1'a aitti. 1938 yılında basılan eserin satışı ise açık artırmayla gerçekleştirilmişti. Basıldığı yıl 10 cent gibi bir ücrete satılan Action Comics No.1 o dönem pek duyulmamış karakterin bir araya getirildiği antoloji niteliği taşıyor.

Ölmek zere olan Krypton gezegeninde doğan Superman'in dünyaya gelişi ve ortaya çıkışını anlatan Action Comics No.1 aynı zamanda kahraman türünün doğduğu eser olarak kabul görmesinden dolayı bu denli değerli.

Metropolis Collectibles/Comic Connect yöneticilerinden Vincent Zurzolo bu eserden geriye 100'den az kopya kaldığını belirtiyor.

NİCOLAS CAGE'DEN ÇALINMIŞTI

Satılan eser aynız amanda ünlü film yıldızı Nicolas Cage ilede bağlantılı. 2000 yılında ünlü aktörün Los Angeles'taki evinden çalınan çizgi roman 2011 yılında Kaliforniya'da bir depoda ortaya çıkmıştı.

Eserin Nicolas Cage'e iade edilmesinden 6 ay sonra ünlü aktör Action Comics No1. için açık artırmada 2.2 milyon dolara alıcı bulmuş ve satmıştı. Nicolas Cage aynı eseri satın almak için 1996 senesinde 150 bin dolar ödemişti.