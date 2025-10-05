Dizi, Bob's Burgers’ın yaratıcı ekibiyle benzer bir kadroyu paylaşıyordu. Yapım, Bob’s Burgers’ın yürütücü yapımcıları Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Logelin ile yazar Minty Lewis tarafından geliştirildi. Loren Bouchard da projede yürütücü yapımcı olarak yer aldı.

'MİNNETTARIZ'

Fox Television Network Başkanı Michael Thorn, dizinin vedasını duyururken “The Great North için yaptıkları her şey için Wendy, Lizzie, Loren, olağanüstü oyuncular ve ekibe çok minnettarız” ifadelerini kullandı.

Fox’un pazar akşamları yayınladığı ve The Simpsons, Family Guy, Bob’s Burgers gibi popüler animasyon dizilerinden oluşan animasyon kuşağında yer alan The Great North, bu üç dev yapım kadar uzun soluklu olmasa da izleyici tarafından beğeniyle takip edilmişti.

Seslendirme kadrosunda Nick Offerman, Jenny Slate, Will Forte ve Alanis Morissette gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizi, özellikle karakter derinliği ve sıcak aile yapısıyla dikkat çekti.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizinin resmi özetine göre The Great North, Alaska’da yaşayan Tobin ailesinin hayatını merkezine alıyor. Çocuklarını tek başına büyüten baba Beef’in ailesini bir arada tutma çabası, dizinin duygusal temelini oluşturuyor.

Nisan ayında Fox, The Simpsons, Family Guy ve Bob’s Burgers için 4’er sezonluk yeni onaylar verdiğini duyurmuştu. Ancak bu yenileme haberlerinin aksine, The Great North için yolun sonuna gelindi.

Türkiye’de Disney+ üzerinden izlenebilen dizi, 5 sezon yayınlandı.