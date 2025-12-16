Fenerbahçe dün akşam sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Alınan skor sonrası 2018'de astrolog Can Aydoğmuş'un verdiği röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aydoğmuş, 2018 yılında ASpor'da yaptığı Fenerbahçe açıklamasında Fenerbahçe'nin toparlanmasının uzun süreceğini belirterek, her şeyin daha iyi olacağını düşündüğü tarihi paylaşmıştı.

Aydoğmuş, 2021 yılında yaptığı bir başka açıklamada ise, “Fenerbahçe 2025 yılından sonra 10 yıl boyunca çok büyük başarılar elde edecek” demişti.

O GÜN GELDİ

Astrolog 16 Aralık 2025'i işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Fenerbahçe'ye baktığımız zaman 2020 Şubat sonrasına kadar çok kötü. Ondan sonra da kendisine gelmesi bir süreç alabilir. 2025'in Aralık ayının 16'sından sonra çok iyi bir döneme girecekler"