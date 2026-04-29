Ünlü astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine sürpriz bir haber verdi. Yıllardır astroloji yorumları ve dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen Sayarı, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

"ALLAH OL DER, OLUR"

55 yaşında hamile olduğunu açıklayan ünlü astrolog, aynı zamanda ikiz bebek beklediğini belirterek sevenlerini hem şaşırttı hem de sevindirdi. Müjdeli haberi “Allah ol der ve olur” sözleriyle paylaşan Sayarı, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün"

DÜĞÜNÜ VE GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile evlenmişti. Sade bir tören yerine gösterişli bir düğün tercih eden Sayarı’nın özellikle kabarık ve iddialı gelinliği uzun süre konuşulmuştu.

ÇOCUK SAYISI 4'E ÇIKACAK

İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Sayarı, Ahmet Destan ile olan evliliğinden dünyaya gelecek ikiz bebeklerle birlikte dört çocuk annesi olacak.