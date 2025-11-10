9 Kasım itibarıyla başlayan ve gökyüzü hareketlerini yakından takip edenlerin gündemine oturan Merkür retrosu, bu kez beklenmedik bir uyarıyla sosyal medyada infial yarattı.

Yay burcundan Akrep burcuna doğru gerileyecek ve 29 Kasım'a kadar sürecek olan bu süreç için astrologlar, klasik "iletişim kazaları", "yanlış anlaşılmalar" ve "eski ilişkilerden dönecek haberler" gibi bilindik uyarılarda bulundu.

Ancak Astrolog Atiye isimli bir uzmanın yaptığı çıkış, diğer tüm uyarıları gölgede bıraktı.

Atiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkür retrosu süresince "SEVİŞMEYİN" tavsiyesinde bulundu. Uyarısını esprili ancak iddialı bir dille detaylandıran astrolog, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparsanız yapın kendinizi tutun sevişmeyin. 'Ayy ben kendime hakim olamadım sevişiverdik' dersen, ertesi güne de 'ghostu' yersen (aniden yok olmak/görmezden gelinmek) çok da şaşırma. Merkür retro çünkü."

Bu çarpıcı tavsiye, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Binlerce yorum alan paylaşım, bir kısım kullanıcı tarafından "ti'ye alınarak" defalarca paylaşıldı ve retro tartışmalarının en çok konuşulan konusu haline geldi.