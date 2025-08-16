54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez dünyaevine girdi. Sayarı'nın gelinliği sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü astrolog Nuray Sayarı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile hayatını birleştirdi. Mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan Sayarı’nın düğününde en çok konuşulan detay ise gelinliği oldu.

Tül detayları ve taş işlemeleriyle öne çıkan gelinlik, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Bazı kullanıcılar gelinliği beğenirken bazıları ise fazla abartılı olduğu yönünde yorum yaptı. Özellikle taş süslemelerin ve kabarık modelin gelinliği ağırlaştırdığı görüşü dile getirildi.

Sosyal medyadaki bu tartışmalar sürerken, Sayarı da basın mensuplarının gelinliğiyle ilgili sorularına yanıt verdi. Gelinliği seçerken eşinin fikrinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Sayarı, “Eşim öyle kolay kolay her şeyi beğenmez, eşim beğendiyse tamam” sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü astrologun düğününden kareler de kısa sürede magazin gündeminde geniş yer bulurken, gelinlik tartışması uzun süre gündemde kalacağa benziyor.