Temmuz ayı maaş artışlarının ardından bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için yeni promosyon kampanyaları başlattı. Ekim 2025 itibarıyla zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli için bankaların sunduğu promosyonlar adeta ek bir gelir fırsatına dönüştü.

Bazı bankalar ek koşullarla birlikte toplam 30 bin TL’nin üzerine çıkan promosyon ödemeleri sunarken, rekabetin kazananı Albaraka Türk oldu.

ÜNLÜ BANKADAN 32 BİN LİRA PROMOSYON

Emeklilerin yüzünü güldüren en yüksek teklif Albaraka Türk’ten geldi. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye kadar temel promosyona ek olarak, fatura talimatı, yeni müşteri yönlendirmesi ve kredi kartı harcama hedefleriyle 7.000 TL’ye varan ek ödül fırsatı sunuyor.

Böylece toplam promosyon tutarı 32.000 TL’ye ulaşıyor. Kampanya, 2–31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

BANKALARIN GÜNCELLENEN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar promosyon (15.000 TL temel + 10.000 TL bonus).

Yapı Kredi: 15.000 TL temel, ek koşullarla 30.000 TL’ye kadar.

QNB Finansbank: Maaş aralığına göre 8.500 TL’den 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon, toplam 31.000 TL’ye ulaşan fırsatlar.

Türkiye Finans: 12.000 TL temel, ek avantajlarla 29.500 TL’ye kadar.

Akbank: 15.000 TL net promosyon + ek ödüllerle toplam 30.000 TL.

İş Bankası: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + MaxiPuan avantajı, toplam 24.000 TL.

DenizBank: 12.000 TL temel + 15.000 TL’ye varan ek ödüllerle toplam 27.000 TL.

Kuveyt Türk: 24.000 TL temel + altın puanlarla toplam 27.500 TL.

VakıfBank: 12.000 TL temel promosyon + 15.000 TL’ye varan harcama bonusu.

ING: Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon, toplamda 28.000 TL’ye kadar.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar.

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar ödeme imkânı.

PROMOSYON İÇİN 3 YIL TAAHHÜT ŞARTI

Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri, maaşını taşıyan emeklilerin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vermesiyle geçerli oluyor. Promosyon tutarı, maaş miktarına ve bankanın belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösteriyor.

“REKABET EMEKLİNİN LEHİNE”

Finans uzmanlarına göre bankalar arasındaki rekabetin artması, emeklilerin daha avantajlı koşullarda promosyon almasını sağlıyor. Uzmanlar, “Emekliler bankaların sunduğu ek şartları dikkatle incelemeli. Fatura talimatı ya da kart harcama hedefleri toplam kazancı ciddi oranda artırabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

PROMOSYONLAR EK GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

2025 yılı itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor. En yüksek teklif 32.000 TL ile Albaraka Türk’ten gelirken, diğer bankalar da avantajlı kampanyalarıyla yarışta kalmaya çalışıyor.

Emekliler için maaş taşıma dönemi, bu yıl adeta “promosyon zamanı” olarak öne çıkıyor.