

Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2026 yılı asgari ücret zammına dair dikkat çeken bir rapor, JPMorgan’dan geldi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı önceden doğru tahmin eden banka, yeni raporunda yüzde 20’lik bir zam öngörüsünü paylaştı.

RAPORUN DETAYLARI

Yeni yıl yaklaşırken yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü Ocak 2026’da belirlenecek asgari ücrete çevrilmiş durumda. JPMorgan’ın yayımladığı raporda şu ifadeler dikkat çekti:

"2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6."

Bu tahmin, asgari ücret artışının yıl sonu enflasyon beklentisinin 4,6 puan altında kalacağına işaret ediyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, asgari ücretlinin alım gücünde reel kaybın devam etmesi söz konusu olacak.

JPMORGAN NEDEN ÖNEMLİ?

Banka tarafından yapılan tahminin piyasalarca ciddiye alınmasının ardında birkaç önemli etken bulunuyor. JPMorgan, Ankara ile sık sık temas halinde olması ve Hazine borçlanmalarında aktif rol oynamasıyla biliniyor. Ayrıca Türkiye uzmanı olarak görev yapan Fatih Akçelik’in geçmişi de bu raporun güvenilirliğini artırıyor.

Fatih Akçelik, JPMorgan’a katılmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda görev yapmış bir ekonomist. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin iç dinamiklerine, karar alma süreçlerine ve hükümetin önceliklerine hâkim bir isim olarak öne çıkıyor. JPMorgan’ın tahminlerinin bu denli dikkatle takip edilmesinde Akçelik’in uzmanlığı da etkili oluyor.

GEÇEN YILKİ ASGARİ ÜCRETİ NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ

JPMorgan, geçtiğimiz yılki asgari ücret artışını da nokta atışı bilmişti.