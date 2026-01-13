Altın piyasasında üst üste gelen rekorların ardından aracı kurumlar beklentilerini güncellemeye başladı.

Citi, kısa vadeli görünümünü revize ederek altın ve gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü güncellediğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin güvenli liman talebini canlı tutmaya devam edeceği vurgulandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında emtia fiyatlarına ilişkin yeni öngörülerini paylaştı. Banka, altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar olarak belirlerken, gümüş için hedef fiyatını ise 100 dolar olarak açıkladı. Banka analizinde, "jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiği" ifade edildi.

REKOR SONRASI KAR SATIŞLARI GÖZLENDİ

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 600 dolar eşiğini aşarak tarihi bir zirve yapmasının ardından salı günü kar satışlarıyla karşılaştı.

Pazartesi günü 4 bin 629,94 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören spot altın, son işlemlerde yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER GÜNDEMDE

Piyasalardaki temkinli hava sürerken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İran’da artan gerilim ve ülkede yaşanan iç karışıklıkların güvenli liman arayışını güçlendirdiği belirtiliyor. Öte yandan, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonları da küresel risk algısını yukarı taşıyan kritik başlıklar arasında yer alıyor.

ANALİSTLERİN ORTA VADELİ BEKLENTİLERİ

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalar görülse de jeopolitik tansiyonun ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklemeyi sürdürdüğünü kaydediyor. Citi’nin yukarı yönlü revizyonu, piyasada orta vadede yeni zirvelere yönelik beklentilerin kuvvetlendiğine işaret ediyor.