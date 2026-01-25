Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırmanın sınırlı sayıda üretim serisini kapsadığı belirtilirken, etkilenen pazarların ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri olduğu ifade edildi.

MİDE BULANTISI VE KUSMAYA NEDEN OLUYOR

Oksijen'de yer alan habere göre mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen serülid toksiniyle olası kontaminasyon riski nedeniyle Danone’nin yanı sıra Nestlé ve Lactalis gibi büyük süt ürünleri üreticileri de bazı bebek sütü formüllerini piyasadan çekmeye başladı.

Danone, ürünlerin genel kullanım açısından güvenli olduğunu vurgularken, geri çağırmanın ihtiyati bir adım olduğunu ve bazı ülkelerde gıda güvenliği rehberlerinin güncellenmesi sonrası alındığını bildirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLDİ

İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi ise riskin, Çin’de üretilen ve bebek maması bileşenlerinde kullanılan araşidonik asit yağında tespit edilen potansiyel cereulide varlığından kaynaklandığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin birçok AB ülkesine ihraç edildiğini ancak İrlanda’da satışa sunulmadığını duyurdu.