ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarındaki yeni belge ve fotoğraf paylaşımları, ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in adının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Hawking'in bikini giyen iki kadınla birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, Hawking'in ailesi bikinili kadınların bakım personeli olduğunu duyurdu.

Fotoğrafın 2006'da Karayipler'de St. Thomas adasında, bir bilim konferansı sırasında çekildiği öne sürülürken Hawking'in o dönemde ALS nedeniyle sürekli bakım ve destek aldığı kaydedildi.

Hawking'in ailesi, ünlü bilim insanının 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olduğunu hatırlatarak, görüntünün yanlış yorumlanmasının "son derece uzak ve haksız" olduğunu ifade etti. Açıklamada, Hawking'in sağlık koşullarının ve yanında çalışan bakım ekibinin bağlam dışı şekilde göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Epstein dosyalarında Hawking'in adı birçok kez geçiyor ancak bilim insanına yönelik resmi bir suçlama veya delil yok. Hawking, 2006'da St. Thomas'da düzenlenen bilim etkinliğine katılmış, beş ay sonra Epstein'a Florida'da reşit olmayanlarla yasa dışı ilişki suçlaması yöneltilmişti. Hawking hiçbir zaman suçlanmadı ve 2018'de hayatını kaybetti.