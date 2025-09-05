Karma dövüş sporlarının dünyaca ünlü ismi Conor McGregor, siyasete atıldı. McGregor, 24 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

İrlandalı sporcu, Beyaz Saray ziyareti sırasında çektiği videoyla adaylığını ilan etti ve vatandaşlardan destek istedi. Videoda, seçilmesi halinde hiçbir yasa tasarısını halkın görüşüne sunulmadan imzalamayacağını vurguladı.

ADAY OLMAK MECLİS ÜYELERİNE SESLENDİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Meclis üyelerinin desteğini almak zorunda olan McGregor, vatandaşlara ilçe meclis üyeleriyle temasa geçmeleri çağrısında bulundu. Sporcu, meclis üyelerine seslenerek şunları söyledi:

“Meclis üyelerimiz toplumlarımızın omurgasıdır. Oireachtas’taki siyasetçilerden daha çok çalışırlar ve halk için daha fazlasını yaparlar. Eğer sesinizin duyulmadığını, ellerinizin bağlı olduğunu düşünüyorsanız, yanımda olun. Beni aday gösterin, size gerçekten duyulmanız için gereken platformu ve gücü sağlayayım.”

McGregor, daha önce göçmen karşıtı açıklamalarıyla kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İrlanda’da yeni cumhurbaşkanı 24 Ekim’de yapılacak seçimle belirlenecek.