Stranger Things' dizisinin yıldız oyuncusu Millie Bobby Brown ve müzik dünyasının ünlü ismi Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi, Mayıs 2024'te İtalya'da evlenmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, aldıkları kararla hayranlarını şaşırttı.
21 yaşındaki Millie Bobby Brown ile 22 yaşındaki Jake Bongiovi evlat edindikleri kız bebekle ailelerini üç kişiye çıkardıklarını açıkladı.
"ÇOK HEYECANLIYIZ"
Bu müjdeli haberi Instagram'da duyuran ünlü çift, "Bu yaz, evlat edinerek tatlı kızımızı ailemize kattık. Huzur ve mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi" ifadelerini kullandı.