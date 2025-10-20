33 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir, 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2023 yılında dünya evine girmiş, çiftin Roma'da kıydıkları nikah magazin basınında uzun süre gündem olmuştu.



Kendi sektörlerinde başarılı ve önde gelen isimler arasında yer alan ikili, son yıllarda yapılan evliliklerde sık sık örnek çift olarak gösterilirken, geçtiğimiz haftalarda çiftin ani bir boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

RESMEN BOŞANDILAR



İpek Fİliz Yazıcı, söylentilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resmen boşandıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:



"Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."