Oyunculuk dünyasının gözde çiftlerinden Burak Dakak ve nişanlısı Leyla Tanlar, kış sezonunda tatil için Türkiye’nin en büyüleyici şehirlerinden biri olan Kars'ı seçti. Bir süredir mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, karla kaplı manzaralar eşliğinde keyifli bir kaçamak yaptı.

SOĞUK HAVADA ROMANTİK ANLAR

Soğuk havaya rağmen romantik anlar yaşayan Dakak ve Tanlar, tatil boyunca çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Kars’ın tarihi dokusu ve beyaz örtüyle bütünleşen kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Doğal halleri ve uyumlarıyla beğeni toplayan ünlü çiftin paylaşımları, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.