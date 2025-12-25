

Oyuncu Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan'a kaptırmıştı.

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Kısa bir süre sonra da çiftin işleri ilerlettiği ve Kerem Bürsin'in Sevil Sabancı ile tanıştığı bile söylenmişti.

UYUM SAĞLAYAMADI İDDİASI

Ancak ikilinin birlikteliği geçen nisanda bitti. İddialara göre, Melisa Tapan, oyuncunun ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Kerem Bürsin yalnızlık sürecini uzun tutmadı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Bürsin'in Yağcıoğlu'nun gönderilerine bıraktığı like'lar ve yorumlar, Yağcıoğlu'nun da Bürsin'in evinden paylaştığı fotoğraflar ile ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.

Şimdiye dek birlikte pozlarını göremediğimiz ikiliden Selin Yağcıoğlu dün takipçilerine aşkın gidişatı hakkında bilgi verdi.

Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi, liseli aşıklar gibi olduk görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" notunu düştü.